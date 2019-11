Il livello del Bacchiglione cala, ma c'è timore per la prossima piena

di Luca Pozza

VICENZA - Anche a Vicenza è migliorata la situazione del maltempo che ha imperversato sino alla tarda serata di ieri (venerdì): per tutta la notte non ha mai piovuto e nella mattinata di oggi è uscito anche il sole. Tranquillizzanti anche le notizie riguardanti fiumi e corsi d'acqua: dopo la quota massima di 4.43 metri, raggiunta alle ore 22 di venerdì a Ponte degli Angeli, il livello del Bacchiglione è progressivamente calato senza che siano stati segnalati disagi o criticità: alle 15 di oggi (sabato) i livello del fiume (vedere foto) era di 2.22 metri. L’evento meteorologico di forte intensità, concentrato nel tardo pomeriggio di venerdì, ha provocato alcuni allagamenti puntuali e circoscritti, risolti in via naturale con lo smaltimento degli accumuli di acqua piovana.Rimane comunque alta l'allerta. Il, presieduto dal sindaco Francesco Rucco, dal vicesindaco Matteo Tosetto e dall’assessore con delega alla protezione civile Mattia Ierardi, ha sospeso i lavori nella tarda serata di ieri (in concomitanza con l'abbassamento del livello del Bacchiglione) e tornerà operativo, a partire dalle ore 16 di sabato, quando anche nel Vicentino sono previste altre precipitazioni, anche di forte intensità. Prevista una nuova piena, attesa per la notte tra sabato e domenica.Soprattutto per i cittadini è sempre attiva la centrale operativa della Polizia Locale al numero 0444.545311, per eventuali emergenze.