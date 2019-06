​Comune di Vicenza, tensioni in maggioranza: Fratelli d'Italia va all'opposizione

VICENZA - Clima improvvisamente teso nella maggioranza di centrodestra che governa Vicenza, dopo il rimpasto deciso dal sindaco Francesco Rucco e l'uscita di scena di Fratelli d'Italia, che perso un proprio assessore (Isabella Dotto) ha deciso di passare all'opposizione. Ora i numeri per la giunta Rucco si fanno risicati.



La decisione di mollare la maggioranza è stata presa dal coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Sergio Berlato, secondo il quale vi sarebbero altri due consiglieri pronti a togliere l'appoggio al sindaco. Che incassa però il pieno appoggio di Forza Italia e della Lega. «Un anno fa grazie al lavoro svolto con le forze politiche di centro destra siamo riusciti a dare un segnale di cambiamento e di speranza ad una città che ha bocciato le politiche messe in campo dal Pd. Oggi c'è chi, con la propria scelta personale, rischia di buttare via tutto il lavoro fatto, fregandosene del voto espresso dai cittadini», ha affermato il segretario veneto della Lega, Gianantonio Da Re.



«Ma con quale faccia queste persone - aggiunge - pensano di presentarsi ai cittadini che in maggioranza hanno scelto il centrodestra in città? Se pensano di fare un dispetto a chi oggi governa sbagliano, stanno facendo un dispetto a loro stessi, mettendosi nella condizione di non aver più voce in capitolo». Il coordinatore regionale di Fi, Davide Bendinelli, sottolinea invece che «Forza Italia ribadisce il proprio appoggio al sindaco Francesco Rucco e alla sua maggioranza, a sostegno di un programma alternativo al centro sinistra così come hanno deciso i vicentini».

