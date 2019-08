Addio al giornalista Luciani, stroncato da un male incurabile a 57 anni

di Luca Pozza

VICENZA -nel mondo delIeri mattina, domenica, all'ospedale San Bortolo di Vicenza, è morto, 57 anni compiuti la settimana scorsa, sconfitto da un male incurabile che l'ha stroncato nel giro di poche settimane.Per oltre 15 anni, dal 1992 al 2007, era stato collaboratore, in particolare dello sport ma anche della cronaca, per la, ottenendo il patentino di giornalista pubblicista nel 1994: qui si era fatto valere dal punto di vista professionale e anche umano dai colleghi. Nel 1998 era diventato segretario personale dell'allora presidente della Provincia di Vicenza Manuela Dal Lago e nel 2008, vincendo un concorso pubblico, era entrato a far parte dell'ufficio stampa della Provincia, dove ha lavorato sino a metà luglio, quando è stato necessario il suo ricovero in ospedale. Dal 2007 era un collaboratore fisso, anche qui molto apprezzato da colleghi e lettori, de Il Giornale di Vicenza, per il quale ha scritto articoli sino a metà luglio.Originario di Loreto Aprutino (Pescara), piccolo paese abruzzese, era di fatto diventatodopo essersi trasferito nel 1972 (all'età di 10 anni) con tutta la sua famiglia in Veneto: grande tifoso della Lazio, ma poi anche del Vicenza, era molto impegnato nel mondo dello sport e nel sociale, ad esempio come "colonna" della squadra di ViPress, che disputa partite di calcio a scopo benefico. Alla famiglia Luciani le più sentite condoglianze da parte della redazione de Il Gazzettino.