Litigio tra pedone e automobilista, che alla fine estrae un coltello

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Unresidente a Vicenza, è stato hannoNella serata di ieri l'uomo si è reso protagonista di un diverbio, poi degenerato, avvenuto in strada, in viale Anconetta a Vicenza.La richiesta di intervento al 112 è avvenuta attorno alle 21, da parte di alcuni passanti in transito lungo viale Anconetta, che hanno assistito ad unper motivi riguardanti la circolazione stradale. Al loro arrivo sul posto i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia del capoluogo berico, hanno trovato ad attenderli un 38enne residente in città il quale ha riferito che poco prima, mentre stava attraversando la strada all’altezza della chiesa parrocchiale dell’Immacolata di Lourdes, aveva avuto un diverbio con il conducente di un’autovettura che, nella circostanza, lo ha minacciato esibendo un coltello.La pattuglia, a poca distanza, ha subito trovato il veicolo segnalato e dopo immediate indagini hanno rintracciato all’interno di una chiesa la moglie dell’automobilista che ha consegnato ai militari un coltello della lunghezza complessiva di cm. 18, asserendo che le era stato affidato dal marito che poi si era dileguato. Ilmentre le indagini, poi proseguite, sono giunte all’identificazione e alla denuncia del conducente dell’autovettura.