Vittoria al Menti dopo 6 mesi, ultras cantano "alleluja". Il video è virale

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Ieri pomeriggio, dopo lacontro il fanalino di coda Fano, la cosa era passata quasi inosservata ma oggi il video (postato in rete dai Red and White Vicenza) con la curva sud degliche canta l'Alleluja è diventata virale, risultando uno dei più cliccati. Lo stesso video è stato caricato oggi anche sulla pagina facebook di un sito nazionale, quello di calciatoribrutti.com.Allo stadio Menti la vittoria dei biancorossi, arrivata alla penultima giornata e nell'ultima partita casalinga di campionato, mancava da quasi sei mesi, precisamente dall'11 novembre scorso, quando il L.R. Vicenza aveva battuto la Sambenedettese per 1-0 (gol di Giacomelli). Un ritorno al successo festeggiato con molta ironia dalla curva Sud che a fine gara, mentre la squadra si stava avvicinando per il tradizionale saluto, ha intonato l'alleluja. Il coro non sembra essere stato gradito dai giocatori, che hanno fatto marcia indietro e si sono diretti negli spogliatoi, senza arrivare sotto la curva.Con la vittoria di ieri la squadra di mister Colella si è assicurata la partecipazione ai play-off promozione, anche se manca anche l'ultima trasferta in casa dell'Albinoleffe, in programma domenica prossima 5 maggio.