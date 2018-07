L.R.Vicenza, si parte: venerdì raduno, sabato lo stadio aperto ai tifosi

di Luca Pozza

VICENZA - Inizia l'. Domani pomeriggio la squadra si radunerà allo stadio Menti per i primi test atletici, previsti a porte chiuse, che saranno alternati alle visite mediche, mentre in precedenza si terrà la conferenza, riservata alla stampa, di presentazione di mister Giovanni Colella, che segue quella del direttore sportivo Werner Seeber, tenutasi una settimana fa.i, sabato pomeriggio, per i tifosi: dalle 16.30, esclusivamente dalla curva sud, sarà possibile assistere all’allenamento dei biancorossi con il settore libero per tutti i sostenitori. Dalle 16 saranno inoltre attivi, all’interno della stessa gradinata, gli stand gastronomici allestiti per la tradizionale Festa della Curva, alla quale al termine dell’allenamento, parteciperanno anche la squadra e lo staff tecnico per un primo momento d’incontro e saluto con i supporters berici.