La promessa di Renzo Rosso: «Faremo grandi cose, progetto di 5 anni»

di Luca Pozza

BREGANZE - Svelato oggi il futuro delnella prima conferenza stampa - tenuta nella sede di Otb spa a Breganze, quartier generale della Diesel - tenuta da Renzo Rosso, che per quasi un'ora e mezza ha presentato il piano e ha poi risposto alle domande dei giornalisti.«Il nostro è una business plan di cinque anni - le parole di- ma vi dico subito che non sarà il L.R. Vicenza della famiglia Rosso ma di un'intera città e di provincia. L'obiettivo è creare un conglomerato di persone in grao di coinvogere imprenditori, istituzioni, partner, sponsor e tifosi, che comporranno un board. Vedrete tante cose belle fatte con amore e professionalità, perchè questa squadra deve essere un modello per tutti a livello nazionale. Il presidente, per il momento, sarà ancora mio figlio Stefano Rosso (che ricopriva lo stesso ruolo al Bassano Virtus, ndr.), poi una volta che sarà creato il board, non è escluso che venga fatta un'altra scelta».Non solo calcio nel progetto di Renzo Rosso. «Puntiamo molto sullo stadio Menti - le sue parole - abbiamo già iniziato con i lavori di ristrutturazione, in accordo con il Comune. In questo storico impianto, che nei prossimi anno intendiamo rivoluzionare, vogliamo organizzare già da subito eventi, ma anche occasioni di incontro prima e dopo le partite, vogliamo che lo stadio Menti torni protagonista, con l'aiuto dei tifosi, ai quali chiedo di tifare e cantare, non di litigare con le altre tifoserie».Infine sulla squadra biancorossa. «Siamo all'anno zero - ha concluso Renzo Rosso - vogliamo salire presto di categoria, ma ci rendiamo conto che non sarà facile, quindi quest'anno non partiamo con l'obiettivo della promozione in serie B, anche se vogliamo essere protagonisti. Il settore giovanile per noi è fondamentale., l'obiettivo è creare il vivaio più bello del Veneto e siamo a buon punto. Ma nel contempo staremo attenti all'equilibrio economico, questa società non fallirà mai».