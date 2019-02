Scaroni, Dainese, Mastrotto, Cestaro e Zambon tra gli 11 soci di Rosso

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Ilsi allarga con l'ingresso di 11 nuove aziende, che rappresentano noti imprenditori vicentini o società. Nel primo pomeriggio di oggi è stata formalizzata, tramite atto notarile, la nuova compagine societaria, che consolida sempre più il progetto di una società e una squadra fortemente radicate nel territorio. Si tratta di una significativa acquisizione di quote che vede l’entrata e il diretto coinvolgimento nella società calcistica di autentiche eccellenze del Vicentino. Come detto sono 11 le aziende che hanno deciso di affiancare Mister Diesel nel progetto di sviluppo e crescita del club, sposandone appieno l’obiettivo di creare una realtà solida e vincente, espressione del territorio. La nuova governance verrà definita con la prossima nomina dei membri del Cda, prevista in concomitanza con l’approvazione del bilancio 2018.La nuova compagine societaria è composta dai seguenti nuovi soci: Better Silver di Bressanvido, azienda orafa che progetta e realizza gioielli, catene e semilavorati in argento;, società di investimenti della, proprietaria della omonima multinazionale chimico-farmaceutica presente con i propri prodotti in 84 paesi;, leader mondiale nella produzione di abbigliamento, protezioni e sistemi di sicurezza dedicati a motociclismo, ciclismo, sci, equitazione e vela;, holding della famiglia Chilese proprietaria di Came Spa, azienda specializzata nella produzione di avvolgimenti, pressofusioni e componenti per motori elettrici;(come persona fisica), presidente di Unicomm, colosso nel mondo della grande distribuzione italiana, operante con varie insegne tra cui, tra i leader mondiali nella costruzione di sistemi di sollevamento, come carriponte, gru e impianti sospesi;, la società del presidente del Milan e manager italiano già presidente del Vicenza dal 1997 al 1999;, atelier di progettazione e produzione di borse e accessori in pelle, per la moda e il lusso;), società appositamente costituita da un gruppo di imprenditori bassanesi;(come persona fisica), fondatore e presidente della Rino Mastrotto Group di Trissino, specializzato nella lavorazione di pelli a uso industriale per i settori automotive, arredamento e calzature;, società che progetta e realizza prefabbricati industriali, commerciali e direzionali.«E’ sicuramente innovativo e moderno vedere - il commento di, socio di maggioranza e patron del club - che così tante realtà vicentine hanno deciso di far parte della grande famiglia L.R. Vicenza. Sono tutte società che nel loro settore rappresentano il meglio del made in Italy, oltre che la nostra “vicentinità” nel mondo. Come me, gli imprenditori che ora fanno parte della squadra hanno sentito il dovere e l’onore di restituire qualcosa alla comunità e al territorio dove hanno realizzato il loro successo. Sono certo che insieme costruiremo qualcosa di importante».