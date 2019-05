Controllato dai carabinieri, 17enne si sfoga insultandoli su Instagram: denunciato per vilipendio

di Vittorino Bernardi

VELO D’ASTICO - IlN.R.J. è stato deferito in stato di libertà perdella Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate per averesul proprio profilofrasi offensive nei confronti dei carabinieri, dopo essere stato sottoposto a unIeri 13 maggio il 17enne e l’amico 18enne A.E.E., pure di Thiene, sono stati fermati in piazza IV Novembre da una pattuglia dei carabinieri di Arsiero e trovati in possesso rispettivamente di 0,54 grammi hashish e di 0,55 grammi di marijuana. Entrambi sono stati segnalati quali assuntori di stupefacenti. I militari hanno effettuato poi un controllo presso l’abitazione di N.R.J. dove hanno trovato e sequestrato 0,70 grammi di hashish. Probabilmente spinto dalla rabbia il 17enne si è sfogato su Instagram con frasi offensive nei confronti dei carabinieri, aggravando la sua posizione con una denuncia per vilipendio.