Schiacciato da due macchine asfaltatrici: grave giovane operaio

di Luca Pozza

VICENZA -nel tardo pomeriggio oggi in un cantiere stradale in strada della Porcilia a Vicenza, nella frazione Campedello, dove si sta procedendo con lavori di asfalatura. Per cause ancora in corso di accertamento un, residente nel capoluogo berico, è rimastotra dueche stavano lavorando sul posto. Il giovane, colpito soprattutto al capo, è stato subito soccorso dai compagni di lavoro, a partire da coloro che stavano guidando i due macchinari.Sul posto è giunta un'i cui sanitari hanno prestato al giovane le prime cure, visto che è stato stabilizzato sul posto per poi essere trasportato in codice rosso all'ospedale San Bortolo, dove è stato subito dirottato in sala di rianimazione. Il giovane ha riportato un(con la frattura della mandibola) e un trauma cranico, ora al vaglio dei sanitari del nosocomio berico, che non escludono un intervento chirurgico. Sul posto, oltre che una pattuglia dei vigili urbani, anche i tecnici dello Spisal.