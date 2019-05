Fuori strada con la Mustang, sfonda il muro e la conduttura del metano

SOVIZZO - Incidente stradale sabato sera 25 maggio alle 23 circa. I vigili del fuoco sono intervenuti in lungo la SP 35 in via Dante Alighieri a Sovizzo per soccorrere un automobilista, che dopo aver perso il controllo del mezzo, una Ford Mustang, ha divelto un contatore del gas abbattendo prima un muretto di cemento: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza la Mustang, e bloccato la perdita della conduttura di metano con un cuneo, fino all’arrivo dei tecnici del gas. Il conducente è stato assistito sul posto dal personale del suem 118 senza necessità di essere portato in pronto soccorso. La polizia locale di Creazzo ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo la mezzanotte.

