Pauroso botto all'incrocio tra Ducati e una Punto: 26enne gravissimo

di Luca Pozza

VICENZA - Sonole condizioni di un motociclista di 26 anni coinvolto oggi, attorno alle 13, in un incidente stradale avvenuto in via, all'altezza dell'incrocio della strada dove si trova l'I residenti hanno udito un: ad avere la peggio il giovane, residente nel quartiere di San Lazzaro e diretto a casa, che alla guida della sua Ducati 600 si è scontrato violentemente contro una Fiat Punto, guidata da una signora residente in città.L'impatto ha fatto sbalzare la moto di diversi metri lasciando a terra il centauro (che portava il casco) che è stato soccorso da alcuni passanti e dai titolari del bar che si trova di fronte: sul posto è poi giunta un'ambulanza del Suem 118, in cui sanitari l'hanno stabilizzato sul posto, prima di imbarellarlo e portarlo all'ospedale San Bortolo in codice rosso. Illesa, ma sotto choc la conducente della vettura. Tutta da, sulla quale stanno ora lavorando i vigili urbani del capoluogo berico, giunti sul posto con una pattuglia.