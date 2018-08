Sedicenne in bici investita e travolta da un'auto: è gravissima

di Luca Pozza

VICENZA - Una, residente in città, è ricoverata innel reparto di rianimazione a causa di un'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Vicenza, in viale d'Alviano. Secondo una prima ricostruzione la giovane stava percorrendo l'arteria (dotata peraltro anche di una pista ciclabile) quando è statache stava viaggiando nella sua stessa direzione.L'urto è stato molto violento: dopo l'urto la ciclista è caduta rovinosamente sull'asfalto e le sue condizioni, ai primi soccorritori, sono apparse subito molto gravi. Sul posto è giunta, pochi minuti dopo, un'del vicino ospedale, i sanitari le hanno prestato le prime cure, intubandola sul posto, per poi trasportarla al San Bortolo, dove è stata subito dirottata nel reparto di terapia intensiva.Sul luogo dell'incidente rilievi in corso da parte di una pattuglia della polizia stradale, poi raggiunta dai colleghi della polizia locale di Vicenza, che hanno provveduto anche a regolare il traffico, che ha subito qualche disagio.Non è stato reso noto il nome della giovane.