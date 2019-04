Scappa all'alt dei vigili e provoca incidente: ferito gravemente un veneziano

di Luca Pozza

VICENZA - Èad undella polizia locale di Vicenza, provocando uncon il, ora ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, all'ospedale San Bortolo. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, lunedì 22 aprile, attorno alle 23, in viale della Serenissima, nel tratto di strada che conduce al casello di Vicenza Est.Durante la fuga l'uomo, a bordo di una, ha tamponato violentemente una Ford Fiesta, causando il ferimento del veneziano, rimasto incastrato nell’abitacolo: il ferito è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale. Illeso invece il conducente della Bmw, preso in custodia dalla polizia locale e dai carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo la mezzanotte.