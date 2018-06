Soldato Usa con auto sportiva sbatte contro furgone: è gravissimo

di Luca Pozza

VICENZA - Un, di stanza alla, è rimastoin un incidente stradale, avvenuto questa mattina, attorno alle 10, in via Quadri a Vicenza. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, che ha effettuato i rilievi, il militare, a bordo di un', si è scontrato contro un furgone. I vigili del fuoco, intervenuto sul posto, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’automobilista, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. L’uomo è stato preso in cura dal personale del Suem 118 per essere portato all'ospedale San Bortolo, dove è stato subito trasferito nel reparto di rianimazione. Leggermente ferita anche la donna alla guida del furgone.All’alba, attorno alle 6, gli stessi pompieri sono intervenuti sempre in città, in via Nicolosi, per unnel quale un palo dell’illuminazione elettrica è stato divelto da un furgone dopo la perdita di controllo del mezzo dell’autista, che è rimasto illeso. I pompieri hanno messo in sicurezza l’auto e il palo e delimitato la zona fino all’intervento dei tecnici per la rimozione del palo. Rallentata la circolazione stradale. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima delle ore 8.