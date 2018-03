Violento scontro all'incrocio: in ospedale due donne e due bambini

di Luca Pozza

VICENZA - E' di- una- il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, in viale Ferrarin a Vicenza, dove all'altezza di un'incrocio si sono, che nell'impatto sono andate praticamente distrutte.del capoluogo berico, intervenuti sul posto con due mezzi, hanno messo in sicurezza le due auto. La conducente della Toyota Yaris era già stata presa in cura dale successivamente trasferita in ospedale. Assistiti dal personale sanitario e poi trasferiti per un controllo al San Bortolo anche i due bambini e la loro mamma, occupanti dell’Opel Mokka. Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità da parte delle due donne alla guida. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.