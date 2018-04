Tragico schianto in centro: muore donna, altre due ferite gravemente

di Luca Pozza

VICENZA/VIGONZA - E'avvenuto questa mattina, poco prima delle 7, a Vicenza, all'incrocio tra via Legione Gallieno e via San Domenico, a meno di un chilometro dal centro storico. Nelche ha visto coinvolte due macchine, una Y10 e una Peugeot 207 e un camioncino del corriere espresso Bartolini ha, Assunta De Falco, nativa e residente ache si trovava seduta sul sedile posteriore dell'utilitaria.Nlla vettura con lei si trovavano due sue, pure residenti nel Padovano, una sempre a Vigonza e l'altra a Vigodarzere, che sono rimaste ferite: una delle due è molto grave ed è ora ricoverata in rianimazione. Entrambe, dopo essere state estratte a fatica dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco, sono state trasferite nel vicino ospedale San Bortolo (situato a meno di un chilometro) a bordo di altrettante ambulanze del Suem 118. Lievi contusioni per l'autista del camioncino, mentre è rimasto illeso il conducente della Peugeot.Sul luogo dell'incidente diverse pattuglie della polizia locale del capoluogo berico che ha eseguito i rilievi e deviato il traffico. Ancora da definire la dinamica del sinistro: sembra che il primo impatto abbia coinvolto le due vetture, poi il camioncino sarebbe piombato sulla Y10, rimasta schiacciata contro un muretto. Pesantissimi i disagi alla viabilità, paralizzata in tutto il versante nord del centro cittadino: chiuso infatti il tratto di via Legione Gallieno, dall'istituto Rossi all'incrocio con corso Padova. Si segnalano rallentamenti in tutto il quadrante a est del centro storico, soprattutto in via Rodolfi, borgo Scroffa, viale Trieste, corso Padova, viale Fusinieri, viale Margherita.