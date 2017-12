Violento botto all'incrocio semaforico: due donne ferite, una è grave

di Luca Pozza

VICENZA - E' di, di cui una in maniera grave, il bilancio di unavvenuto oggi a Vicenza, poco prima delle 14, all’incrocio semaforico tra via Mercato Nuovo e via Legione Antonini. I primi ad intervenire sul posto sono stati i(il cui comando si trova in via Farini, a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro) che hanno messo in sicurezza i mezzi, finiti contro la ringhiera che delimita il passaggio pedonale e prestato il primo soccorso alle due giovani donne, che erano alla guida rispettivamente di una Fiat Punto e di una Mercedes Classe B.Ad avere la peggio è stata lache èall'interno dell'abitacolo ed è stata poi estratta dai pompieri e affidata alle cure dei sanitari di un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale cittadino, che l'hanno poi trasportata in condizioni serie al San Bortolo. Una seconda ambulanza è giunta sul posto, per trasferire nello stesso nosocomio anche la conducente della Mercedes.Sul posto ancheper la deviazione del traffico e per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora: gravi danni alle due automobili.