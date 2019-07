Auto "impazzita" investe due operai al lavoro: uno è gravissimo

di Luca Pozza

VICENZA - Sono, che mentre era al lavoro nella rotatoria del Villaggio del Sole a Vicenza, è stato investito da un’auto "impazzita" che all'improvviso è piombata nel cantiere di Aim. Il fatto è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, provocando incolonnamenti per oltre un'ora, nella circonvallazione ovest.Secondo una prima ricostruzione una Lancia Y, proveniente da via Granatieri di Sardegna, probabilmente per un malore della conducente, una donna residente in città, haandando a urtare contro la benna distaccata di uno escavatore, che ha colpito in pieno due operai. Uno dei due è stato trascinato in uno scavo, rimanendo gravemente ferito, mentre l'altro ha riportato contusioni meno gravi.La, arrivati dalla vicina centrale, ha rimosso la benna e liberato l’uomo finito incastrato nel pozzetto di cemento: l'operaio è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale, dove è stato subito dirottato in sala di rianimazione. Illesa ma sotto choc, la ragazza alla guida dell’auto, che è stata a sua volta trasferita al San Bortolo per alcuni accertamenti. Laha eseguito i rilievi dell’incidente e deviato il traffico durante i soccorsi. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminati dopo circa un’ora.