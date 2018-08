Incidente tra una Vespa e una bicicletta: 77enne in condizioni disperate

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Sono, B.I., residente in città, coinvolto questa mattina in unavvenuto in via dei Laghi a Vicenza, nel quartiere di Laghetto, all'altezza della chiesa parrochiale. Secondo una prima ricostruzione l'anziano stava procedendo in bicicletta verso il centro città quando nella sua stessa direzione è giunto una moto Piaggio Vespa 125 cc condotta da un vicentino di 51 anni.Secondo i primi rilievi da parte della polizia locale sembra che il 77enne stesse viaggiando sulla destra della carreggiata, quando all'improvviso si è portato verso il centro della stessa ed è stato investito in pieno dal motociclo. A causa dellail ciclista è rimasto gravemente ferito, tanto che il personale del Suem 118, intervenuto subito, ha provveduto al primo soccorso, intubandolo sul posto, per poi trasportarlo al San Bortolo, dove è stato dirottato in sala di rianimazione, mentre il motociclista ha riportato leggere contusioni. I due mezzi coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria.