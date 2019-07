Famiglia svizzera fuori strada in A4: 4 feriti gravi, tra cui due ragazzine

di Luca Pozza

VICENZA -nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, lungo l’autostrada A4 Serenissima, tra i caselli di Vicenza ovest e Montecchio Maggiore, in direzione Milano, per la fuoriuscita autonoma di un’auto, targata Canton Ticino,a fianco della corsia di emergenza: il bilancio è didi cui due minori. Coinvolta una famiglia svizzera composta da padre, madre (le cui condizioni sono quelle che preoccupano maggiormente) e due figlie piccole.I vigili del fuoco arrivati da Vicenza con due squadre, hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto non senza difficoltà la donna, seduta a fianco del conducente, rimasta incastrata all’interno del mezzo. Pur feriti sono usciti autonomamente dall’auto il padre e due ragazzine. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem 118, come anche le due minori e l’autista, poi trasferiti in ospedale al San Bortolo. Sul posto gli agenti della Polstrada e gli ausiliari dell’autostrada A4. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora.