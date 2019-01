In scooter si schiantano contro una "Panda": un morto e un ferito grave

di Luca Pozza

VICENZA - Uninrappresentano il bilancio di unavvenuto attorno, nella zona dello stadio, che ha visto coinvolti un’automobile e uno scooter: aun 32enne filippino, residente in città, dichiarato morto dal personale medico del Suem 118, intervenuta sul posto con un'ambulanza. L’altra persona, un suo amico, che si trovava con lui nella moto è stata stabilizzata dai sanitari e trasportata in pronto soccorso: le sue condizioni sono molto serie. Trasportata in ospedale, sotto choc, anche la donna alla guida della Fiat Panda per controlli medici.La squadra deiaccorsa dalla centrale, ha messo in sicurezza i veicoli finiti contro un palo sul lato destro della carreggiata verso Padova. La polizia locale ha eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.