Furgone vola e si ribalta nel fossato: pompieri al lavoro tutta la notte

SARCEDO - Poco dopo l'una di notte di oggi 22 settembre un furgone è uscito di strada in via Togarelli a Sarcedo, lungo la Provinciale 68, ed è finito rovesciato in un fossato. Nel furgone viaggiava una coppia: i due sono feriti, ma sono riusciti a uscire da soli dal furgone: sono stati presi in carico dal Suem 118 e trasferiti all'ospedale. L'intervento dei pompieri giunti da Bassano e con volontari da Thiene, è stato impegnativo per la stazza del veicolo da recuperare e per la distanza alla quale si trovava dalla strada: si è dovuta chiamare l'autogru da Verona, i vigili del fuoco hanno lavorato fino all'alba. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri.

