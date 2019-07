Scivola mentre lava i vetri e fa un volo di 10 metri: morta una 74enne

di Luca Pozza

VICENZA - Un, avvenuto nella mattinata di ieri, è costato la vita a una, Silvana Barbiero, 74 anni, che risiedeva con il marito in via Poletto, nella frazione di Bertesinella. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, la donna, nel suo appartamento posto al secondo piano, era salita su una scala per lavare i vetri esterni di una stanza, quando per cause in corso di accertamento ha perso l'equilibrio ed è volata nel vuoto, cadendo a terra, nel cortile interno, dopo unImmediato l'allarme lanciato da alcuni condomini che, dopo aver udito il rumore, si sono affacciati e hanno notato la donna a terra, priva di sensi. Sul posto è giunta dopo pochi minuti un', i cui sanitari hanno provato un tentativo disperato di rianimazione, ma tutto è stato vano. I rilievi sono proseguiti anche oggi da parte degli uomini dell'Arma, che al momento tendono ad escludere altri ipotesi che non quella dell'incidente domestico. La donna lascia nel dolore, oltre al marito, anche due figli. Del caso aperto in Procura a Vicenza un fascicolo da parte del p.m. di turno.