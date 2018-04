A4, schianto tra tre tir in galleria: un ferito grave, 10 km di coda

di Luca Pozza

VICENZA -nella serata di oggi sull'per un incidente avvenuto tra i caselli di Vicenza Ovest ed Est, in direzione Venezia, all'interno della prima galleria dei colli Berici. Coinvolti: il bilancio è di alcuni feriti, tra cui un camionista, di origine bosniaca, rimasto incastrato nella cabina e poi estratto dai vigili del fuoco di Vicenza, che l'hanno successivamente affidato alle cure dei sanitari che l'ha stabilizzato sul posto e poi trasportato con l'ambulanza all'ospedale San Bortolo: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto, oltre ai pompieri e alle ambulanze del Suem 118, le pattuglie della polizia stradale.il traffico è potuto proseguire solamente sulla corsia di sorpasso e in poco tempo si sono formate le lunghe code: alle 20 la situazione era ancora critica sotto il profilo della viabilità, in quanto uno dei mezzi pesanti doveva ancora essere spostato dalla carreggiata.