Fumo nero dal dormitorio della chiesa: incendio per colpa del ventilatore /Foto

VICENZA - Alle 10:45, i vigili del fuoco sono intervenutiper un principio d'incendio all'interno di unal secondo piano del complesso della. Nessuna persona è rimasta ferita.Numerose le chiamate arrivate alla sala operativa del 115, dai passanti a passeggio lungo il corso, che hanno notato ilnella centralissima via. Le fiamme si sono sviluppate, probabilmente per un'di un, posto all'interno di una cella, utilizzata daicomeLe squadre dei vigili del fuoco, coordinate dal funzionario di guardia, arrivati con tre automezzi tra cui l'autoscala e nove operatori, hanno prontamente spento le fiamme, limitando i danni al solo piccolo alloggio. Danni da fumo nel piano interessato. Nessun danno alla Chiesa. Le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 13.