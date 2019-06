LUMIGNANO DI LONGARE - I vigili del fuoco stanno operando nella frazione di Lumignano di Longare per undivampato in unaposta tra due abitazioni. Nelle operazioni di spegnimentoche si trovava all'interno deldi legna. È stato trasportato per le cure in pronto soccorso da un'ambulanza del suem 118.I vigili del fuoco arrivati con quattro automezzi e quattordici operatori da Vicenza e Lonigo, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, che si stavano estendendo anche alle attigue abitazioni. Le cause dell'incendio non sono al momento note. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica della barchessa sono tuttora in corso.