Imprenditore evasore totale: sequestro preventivo di 334mila euro

di Vittorino Bernardi

VICENZA - La guardia di finanza di Vicenza ha eseguito una carico di P.P., titolare di una ditta individuale operante nel settore del disegno tecnico industriale. Il sequestro è scaturito da una verifica fiscale dei militari delle fiamme gialle che hanno rilevato l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni d’imposta sottoposti a controllo. Con la documentazione presentata dalla ditta individuale, i riscontri della banca dati “spesometro integrato” e i questionari inoltrati ai clienti dell’impresa, i finanzieri hanno quantificato in 334.718,89 euro l’ammontare delle imposte evase. Per tale importo il gip del tribunale di Vicenza ha disposto il decreto di sequestro preventivo di immobili intestati al titolare della ditta individuale che in caso di condanna saranno sequestrati.