Diavoli Vicenza all'assalto dello scudetto: le nuove date dopo il rinvio

VICENZA - Inizieràl'assalto al primo scudetto della sua storia da parte deinel. Dopo l’annullamento di gara 1 a Milano lo scorso sabato per impraticabilità della pista («A causa delle particolari condizioni meteo», come indicato nel comunicato ufficiale), ilha deciso il recupero della gara e un indennizzo di 600 euro favore della società berica relativamente alle spese sostenute per la trasferta.In relazione a tale decisione e sulla base delle disponibilità delle due società e degli impianti, è stato riformulato il calendario della serie della finale play off scudetto che scatterà sabato 19 maggio (inizio gara alle 20 come la scorsa settimana) sulla pista del, campione in carica e grande favorita per la conquista del tricolore. Tutte le altre date sono state posticipate di una settimana: gara 2 a Vicenza mercoledì 23 maggio alle 20.30, gara 3 a Milano sabato 26 alle 20 ed eventuali gara 4 a Vicenza mercoledì 30 alle 20.30 e gara 5 a Milano sabato 2 giugno alle 20. Tutte le gare saranni trasmesse in live streaming sul canale web Fisr Tv.In casa Diavoli quindi tutti pronti ai nastri partenza per iniziare la serie “sul campo”. sabato mancherà Nejc Sotlar per la squalifica di una giornata, e molto incerto anche Luca Tagliaro sempre alle prese con infortunio al polso. Per il club berico si tratta della terza finale scudetto nella storia, dopo le due sconfitte maturate nel 2008-2009 contro i Vipers Asiago e nel 2012-2013 contro lo stesso Milano 24 Quanta.