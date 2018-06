L'allarme della Guardia di finanza: «199 evasori sconosciuti al fisco»

di Luca Pozza

VICENZA - Oggi ilha festeggiato il 244° Anniversario di fondazione del Corpo, con una cerimonia tenutasi nella sede di Vicenza, alla presenza delle massime autorità istituzionali civili e militari. Nell’occasione, ilha tracciato un consuntivo dei dati di bilancio dell’ultimo anno e mezzo.Dalle statistiche è emersa l'esistenza di: non si tratta di piccoli commercianti, artigiani e imprenditori, che magari hanno omesso di rilasciare uno scontrino, ma di evasori totali, ossia di queii cui patrimoni sono espressione diretta dei gravi reati tributari o economico-finanziari commessi. Si tratta di importi tutt’altro che insignificanti se si pensa che nel Vicentino, tutti insieme, in un anno e mezzo, hanno sottratto allo Stato 16 milioni di euro. In tale contesto la Gdf berica ha avanzato all'autorità giudiziaria proposte di sequestro per oltre 234 milioni di euro, eseguendo sequestri per oltre 19 milioni, poi acquisiti in via definitiva (con la confisca) al patrimonio dello Stato per quasi 4 milioni.Per quanto riguarda, quelli che costituiscono crediti Iva fittizi o che ottengono indebite compensazioni di imposte e contributi, sono 201 i casi di società “cartiere” o “fantasma”, create ad hoc per la realizzazione di frodi all’Iva, la costituzione di crediti fittizi e l’ottenimento di indebite compensazioni.Nel settore della fiscalità internazionale i casi di evasione scoperti nell’ultimo anno e mezzo sono stati 46. Da parte sua la Gdf ha messo in campo interventi sempre più mirati per contrastare le frodi fiscali: 931 in tutto, tra verifiche e controlli, avviati nei confronti delle persone e delle imprese considerate maggiormente a rischio di evasione fiscale.