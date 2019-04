Griffe contraffatte: sequestrati oltre mille capi di abbigliamento e accessori falsi

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Nel fine settimana pasquale la guardia di finanza in controlli mirati ai traffici illeciti di capi d’abbigliamento, accessori, scarpe, orologi, occhiali e altro ha denunciato alla procura della Repubblica di Vicenza tre soggetti extracomunitari per ricettazione e commercio di prodotti con. La merce è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.Adi finanzieri hanno notato i movimenti sospetti di un cittadino extracomunitaria intento a percorrere le vie cittadine con uno zaino di grosse dimensioni: sottoposto a un controllo i militari hanno trovato nello zaino capi di abbigliamento destinati alla vendita al dettaglio con marchi contraffatti di. Accertata la violazione è scattata per l’uomo una perquisizione domiciliare ad Arzignano, con conseguente sequestro di un centinaio di articoli con applicati oltreAncora ad Arzignano i finanzieri hanno notato in piedi in un’area di servizio un soggetto che alla vista delle divise si è precipitato verso un’auto per allontanarsi. È scattata così una perquisizione del mezzo, risultato pieno di borse di plastica contenenti una sessantina di capi di abbigliamento (prevalentemente giubbotti e scarpe) condi note griffe di moda. Il conducente ha ammesso di trasportare capi contraffatti, da vendere.A Vicenza dopo una preliminare attività di appostamento e osservazione i finanzieri sono entrati in un esercizio commerciale dove hanno trovato oltreAll’interno dell’esercizio commerciale sono stati inoltre rinvenuti oltre 800 articoli di vario genere non conformi alle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza, carenti di ogni tipo di etichettatura.