Ecco la nuova Giunta: 4 donne, c'è anche assessorato alla Trasparenza

di Luca Pozza

VICENZA - E' formata da sei uomini e quattro donne, la nuova Giunta di Vicenza presentata oggi alle 12 nella Loggia del Capitaniato, affacciata su piazza dei Signori. A presentarla il sindaco Francesco Rucco, rappresentante del centrodestra unito, eletto al primo turno lo scorso 10 giugno scorso, che è subentrato ad Achille Variati, che ha chiuso i due mandati consecutivi. L'età media del nuovo esecutivo di Palazzo Trissino, è di 45 anni, in linea con l'età del primo cittadino, che ha 44 anni.Tutti, sindaco compreso, sono al loro primo incarico in una giunta comunale, eccetto Claudio Cicero, tecnico della mobilità che ha operato sia con l'amministrazione del centrodestra sia con quella del centrosinistra e al quale sono state affidate importanti referati, visto che ricoprirà il ruolo di assessore alle infrastrutture, con deleghe in materia di mobilità urbana, trasporti, lavori pubblici, infrastrutture, verde pubblico e arredo urbano. «Questa è la Giunta del rinnovamento per una città che cambia», il primo commento di Rucco che ha tenuto per sè deleghe importanti, tra cui la sicurezza urbana, la cultura e lo sviluppo del progetto del Parco della Pace, che l'attuale Giunta vuole mutare rispetto a quello originario.Ecco la nuova Giunta di Vicenza suddivisa in assessorati e con le specifiche deleghe:Il sindacomantiene per sé le deleghe in materia di sicurezza urbana, attività culturali, rapporti con le istituzioni culturali, relazioni istituzionali, sviluppo del progetto del Parco della Pace, informazione e comunicazione istituzionale., è, con deleghe in materia di bilancio, entrate, rapporti con le aziende partecipate, democrazia partecipativa, tutela e benessere degli animali, decentramento amministrativo, rapporti con le associazioni di quartiere., con deleghe in materia di attività sportive, gestione impianti sportivi, innovazione tecnologica, semplificazione amministrativa, protezione civile., con deleghe in materia di istruzione, edilizia scolastica, rapporti con l’università, con deleghe in materia di mobilità urbana, trasporti, lavori pubblici, infrastrutture, verde pubblico, arredo urbano., con deleghe in materia di patrimonio, affari legali, contratti, trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, protezione dati personali., con deleghe in materia di risorse umane, organizzazione, pari opportunità, servizi demografici., con deleghe agli interventi sociali, politiche abitative, famiglia, rapporti con le associazioni di volontariato, immigrazione, politiche per l’integrazione.48 anni. Ha 1 figlio., con deleghe in materia di urbanistica, pianificazione e riqualificazione del territorio, edilizia privata, protezione dell’ambiente., con deleghe al commercio e attività produttive, turismo, valorizzazione del centro storico, coordinamento di eventi e manifestazioni, politiche del lavoro, agricoltura.