L'addio a Ferretto. Il sindaco: «Sarà cittadino illustre e benemerito»

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -. E' questo l'annuncio dato oggi daldurante i funerali, tenutosi al Duomo, dell'imprenditore, scomparso all'età di 84 anni nei giorni scorsi. Moltissime le persone che, in mattinata, hanno dato l'ultimo saluto fondatore e presidente del gruppo Armes, poi Ferretto Group, industria leader a livello europeo nei sistemi automatici di magazzinaggio. Ferretto è stato alla guida di Confindustria Veneto dal 1984 al 1990, dopo essere stato presidente degli Industriali di Vicenza dal 1975 al 1983, associazione per la quale aveva fondato il Gruppo Giovani Imprenditori nel 1959, a 24 anni.Nella sua carriera Ferretto aveva ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di presidente del Cuoa di Altavilla, ma anche sostenendo attività ed enti culturali. Nell'ultimo decennio è stato impegnato alla presidenza della Fondazione San Bortolo, cui è stato socio fondatore, nata nel 2008 per garantire all'ospedale di Vicenza strumentazioni mediche all'avanguardia e servizi, grazie ad una attività di raccolta fondi e iniziative