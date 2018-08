di Luca Pozza

VICENZA -questa mattina a Vicenza per, il 58enne trasportatore nativo di Grotte (Agrigento) ma residente da trent'anni nel capoluogo berico, uno dei morti nel cavvenuto lo scorso 14 agosto. La famiglia di Licata aveva deciso di partecipare aicelebrati sabato nel capoluogo ligure, con l'intenzione poi di trasferire la bara in Sicilia dove verrà sepolto. Questo non è stato però possibile e così la bara è tornata a Vicenza, dove in mattinata, nella chiesa parrocchiale didove viveva con la sua famiglia, è avvenuta un altro funerale, alla presenza tra gli altri del sindaco della città, Francesco Rucco, con la fascia tricolore.Molto toccante la celebrazione, aperta e chiusa da brani famosi delladi Dueville, costituita nel 2002 proprio da Licata, grande appassionato di musica. Nella sua omelia, don Simone, che ha celebrato la messa assieme ad un altro prete, in riferimento alla tragedia avvenuta a Genova, ha mandato un monito alla classe politica dicendo «che si diano da fare subito perchè le nostre strade diventino più sicure». Dopo i funerali la salma è partita per la Sicilia dove sarà tumulata nella tomba di famiglia de comune agrigentino.