Gas metano nelle fognature, c'è una perdita: emergenza in centro città

VICENZA -. In via Pecori Giraldi, i vigili del fuoco, oggi 23 agosto alle 15.30, allertati da numerose chiamate da parte di cittadini preoccupati, hanno verificato la presenza di gas in alcune caditoie delle fognature. Sono ora in corso i lavori di scavo da parte dei tecnici dell'azienda del gas per la ricerca della perdita nella condotta del. I vigili del fuoco stanno assicurando la sicurezza al cantiere in corso.