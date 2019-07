Boato nella notte, crolla il soffitto: tragedia sfiorata in un garage

di Luca Pozza

VICENZA - Nella tarda serata di domenica, poco prima di mezzanotte, isono intervenuti all’interno di un’autorimessa in viale Crispi 138 a Vicenza per lafiniti sopra un’automobile. Nessuna persona è rimasta ferita, ma si è sfiorata la tragedia visto che dove è avvenuto il crollo si trovano i numerosi garage di una palazzina.A dare l’allarme alla sala operativa del 115, i residenti dell’attiguo condominio, che hanno sentito un. I pompieri arrivati dalla vicina sede di via Farini, hanno effettuato un sopralluogo constatando il distacco, probabilmente dovuto a delleprovenienti dal piano calpestio del cortile del condominio, sovrastante la rimessa di circa 200 mq. La squadra ha eliminato tutte le parti a rischio distacco sondando anche tutti gli altri rigonfiamenti visibili.Tutte le auto e le moto presenti nella rimessa sono stati portati fuori e il garage è stato interdetto l’utilizzo fino ai lavori di ripristino della sicurezza del fabbricato. Sul posto anche il vicesindaco Matteo Tosetto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.