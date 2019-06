Furto al pronto soccorso: rovistano nella borsa dell'anziana e rubato soldi e bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Furto a un'anziana al pronto soccordo del San Bortolo: rubati. I carabinieri della locale tenenza a conclusione di una minuziosa attività d’indagine hanno denunciato in stato di libertà gli autori del furto consumato nelladell’ospedale San Bortolo di Vicenza ai danni di: due cittadini italiani: S.S. classe 1974 e Z.E. del 1976.Il fatto risale al pomeriggio del 6 febbraio quando l’anziana donna si era recata al Pronto soccorso per sottoporsi a una visita medica e nell’occasione, dove erano presenti altri pazienti. Nella circostanza una giovane donna, accompagnata da un uomo, con maestria e per non destare sospetti tra i presenti ha rovistato nella borsa dell’anziana asserendo di essere una parente e che doveva prendere delleper la sua nonnina. Conclusa la vista l’anziana signora ha scoperto che dalla sua borsa erano spariti 100 euro e un bancomat. Inevitabile per la pensionata una denuncia ai carabinieri. A conclusione dei riscontri sulla vicenda, con testimonianze, i militari hanno identificato e deferito alla procura della Repubblica di Vicenza per furto aggravato in concorso i cittadini italiani S.S. e Z.E, entrambi di. (v.b.)