Baby gang assalta negozio di bici: scappano in 6, preso un 17enne

di Luca Pozza

VICENZA - Una, formata da diversi elementi - probabilmente sei - ha compiuto la scorsa notte un furto all'interno del negozio Cicli Boron di viale del Sole 26 a Vicenza, a pochi metri dalla rotatoria dell'Albera. Alla fine, dopo un lungo inseguimento lungo le vie del quartiere del Villaggio del Sole, è statonato nel capoluogo berico ma di origine magrebina, già noto alle forze dell'ordine. Il minorenne è stato, mentre ora si sta dando la caccia ai suoi complici, che potrebbero essere individuati a breve.Il fatto è avvenuto attorno alle 2 di oggi. Dopo l'intrusione, attraverso la, è scattato l'allarme. A quel punto il titolare del negozio che abita in uno degli appartamenti della stessa palazzina, ha allertato il 113 e nel frattempo si è affacciato alla finestra, da dove ha visto i giovani dileguarsi a piedi o in bicicletta. Le due pattuglie della Squadra Volanti della Polizia hanno subito avviato le ricerche della baby gang, che nel frattempo si era dispersa. Il 17enne è stato bloccato in via Divisione Acqui, nello stesso quartiere, mentre nei paraggi sono state rinvenute due biciclette rubate da Cicli Boron, poi restituite al commerciante che sta completando l'inventario per capire se mancano altri pezzi. Sul posto abbandonate altre due biciclette, non rubate nel negozio, ora a disposizione in Questura per gli eventuali proprietari.