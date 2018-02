Boato nella notte, spaccata in banca con il carroattrezzi appena rubato

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Per tentare il colpo nella notte alla, situata in viale San Lazzaro 131 a Vicenza, unaha utilizzato un, rubato poco prima, ma la spaccata non è andata a segno. E così i malviventi - pare fossero cinque - che secondo le intenzioni volevano impossessarsi di tutto il blocco assieme al bancomat, sono stati costretti a dileguarsi a mani vuote.L'episodio è avvenuto la notte scorsa, attorno alle 3.30, quando i residenti del quartiere sono stati svegliati da un autentico boato al punto che uno di loro ha subito allertato il 113. Vista la situazione i banditi hanno lasciato tutto sul posto, fuggendo a piedi in direzione della ferrovia. Al loro arrivo sul posto, dopo pochi minuti, la pha trovato sul posto il carroattrezzi, rubato nella stessa notte alla Carozzeria 3M di Arzignano. Rinvenuta anche una Fiat Punto, trovata con il motore acceso e il blocco dello sterzo divelto: anche questo mezzo, di proprietà di una signora, è stato rubato ad Arzignano.Ingenti i danni alla struttura, peraltro ancora in fase di quantificazione. Indagini in corso.