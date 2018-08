Bottino di 11 mila euro dall'auto di un friulano: in fuga gettano il malloppo

di Luca Pozza

VICENZA - Avevano messo a segno unma l'li ha costretti a fuggire abbandonando la refurtiva, poi riconsegnata al proprietario. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri a: alle 22.30 allaè arrivata la telefonata di. L'uomo ha raccontato che qualche minuto prima aveva subito un furto sulla propria macchina, lasciata in sosta nei pressi di un locale pubblico del centro. I ladri avevano asportato dall’autovettura uno zainetto contenente documenti di identità, effetti personali, un personal computer portatile, degli apparecchi acustici del valore quantificato di 6 mila euro e denaro per un totale di 5.320 euro.Le immediate ricerche della pattuglia radiomobile hanno permesso di trovare a poche centinaia di metri dal luogo del furto lo zainetto a terra, contenente tutta la refurtiva. Con molta probabilità gli autori del furto, sentendo le sirene dell’autovettura dei carabinieri, si sono disfatti immediatamente del "malloppo" per poi allontanarsi a piedi. Le immediate ricerche in zona dei ladri non hanno dato esito.