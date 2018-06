Donna trova ladro in casa: le frattura un polso, poi viene arrestato

di Luca Pozza

VICENZA - Si è trovataall'interno del suo appartamento e ha cercato di bloccarlo, ma alla fine la proprietaria della casa,, ha rimediato la frattura del polso. Alla fine il malvivente è stato rintracciato dalla Polizia, che l'ha arrestato. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in un condominio di via Cairoli a Vicenza, a poche centinaia di metri dal teatro comunale.La donna, rientrata a casa dopo il lavoro, si è subito accorta che qualcuno aveva forzato la porta d'ingresso, ma è riuscita comunque ad entrare. Una volta all'interno si è trovata di fronte due malviventi che stavano rovistando tra i cassetti delle stanze da letto. Uno dei due è riuscito a dileguarsi, saltando dal terrazzo posto al primo piano, ma la donna, con grande sangue freddo, ha cercato di trattenere l'altro. Tuttavia il ladro, Ion Gabriel Sirbea, 23 anni,, già protagonista di colpi in appartamento, ha reagito divincolandosi e procurando alla proprietaria di casa la, per poi fuggire a sua volta.Dopo l'allarme al 113 sul posto è stata dirottata una pattuglia delieri presente in città per servizi di controllo: in breve tempo Sirbea è stato arrestato e identificato, mentre si cerca ora il suo complice. Sirbea, in libertà vigilata con l'obbligo di firma, è stato processato stamane per tentata rapina aggravata con lesioni personali in concorso, e condotto in carcere a Vicenza.