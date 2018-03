Anziano non denuncia furto di 620 euro, ma i vigili lo rimborsano

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - E' stato, contenente 620 euro, da quattro donne e un uomo, risultati poi essere tutti di etnia nomade. Il protagonista della vicenda, un anziano residente in città, forse perchè si vergognava di quanto successo, non ha però allertato le forze dell'ordine. A farlo, senza perdere tempo, è stato un passante, che ha assistito alla scena e ha consentito di far arrivare sul posto, tra via Cattaneo e via dei Mille, due pattuglie dellaI vigii, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a bloccare il quintetto, che è stato poi accompagnato al: i cinque sono stati denunciati per furto aggravato ed è stato recuperato il denaro rubato all'anziano. Solo nelle settimane successive lo stesso passante ha riconosciuto nell'identica zona, in via dei Mille, il derubato e ha informato la polizia locale. Contattato direttamente, l'anziano è stato accompagnato negli uffici della Polizia giudiziaria del Comando dove ha presentato regolare denuncia per furto aggravato. Il procedimento ha così trovato così la giusta conclusione e l'altro giorno, come disposto dal magistrato, all'