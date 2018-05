Si arrampicava su alberi e grondaie per rubare: arrestato ladro "acrobata"

di Luca Pozza

VICENZA - E' stato soprannominato il, perchè riesce ad intrufolarsi nelle case e negli appartamenti, anche ai piani superiori, dopo essersi arrampicato sulle grondaie o sugli alberi. Ma l'attività illecita diromeno di 33 anni, pluripregiudicato e senza fissa dimora, è destinata a bloccarsi, almeno per qualche tempo: l'uomo è stato statodagli agenti della Squadra mobile dopo un appostamento durato qualche ora, in via Frescobaldi, nella zona ovest della città, dove si era rifugiato in una struttura abbandonata dopo essere scappato poco prima mentre girovagava nell'area dell'ex Sartori, nella zona ovest della città. Ora si trova in carcere al San Pio X.Secondo quanto emerso dagli inquirenti Toropoc, piccolo di statura e molto agile, agiva assieme a un complice finito in manette lo scorso novembre per reati predatori e da allora era ricercato per gli ultimi crimini commessi. Il 10 luglio scorso era stato notato da una donna fare un colpo in via Carpaneda: era entrato in una casa scavalcando la recinzione e entrando nelle stanze per rubare. Il mese successivoe da lì è balzato su un terrazzo per poi entrare in un'abitazione dove ha rubato il cellulare. A lui viene contestato, in febbraio, unin via Pecori Giraldi del 9 febbraio 2018: in quella occasione aveva preso una trave in legno e l'aveva appoggiata al muro del palazzo per poter salire, ma poi era fuggito, facendo un balzo di diversi metri.