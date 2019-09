Fugge dai poliziotti sui tetti delle case: arrestato 28enne romeno

di Luca Pozza

VICENZA - A molti è sembrata inizialmente una, con un giovane che con grande agilità scappava saltando sui tetti degli edifici del centro storico inseguito dagli agenti della polizia locale di Vicenza e dagli agenti della Questura. E invece si trattava di un'autentica caccia all'uomo, conclusa alla fine con ildi un 28enne romeno, già noto alle forze dell'ordine per altri reati, che dimora in città.Il fatto è avvenuto attorno alle 17 di oggi, martedì 3 settembre, quando il romeno, è fuggito nel corso di un controllo della polizia locale a Campo Marzo, nei pressi di via Gorizia. Ne è nato uncon il fuggitivo che è entrato in un palazzo della Curia vescovile, in piazza Duomo, per poi proseguire la sua fuga attraverso i tetti, dopo essere salito attraverso le scale. Sul posto sono intervenuti a rinforzo anche i militari dell'Esercito in servizio nel parco cittadino e i vigili del fuoco con l'autoscala, servita poi per bloccare lo straniero. Durante la fuga l'uomo avrebbe minacciato le forze dell'ordine con un coltello, oltre a minacciare di buttarsi, quando per ora mezzora è rimasto a cavalcioni su un davanzale.Dopo oltre un'ora il 28enne è stato bloccato e immobilizzato e portato in Questura, dove si trovava anche in serata in attesa che la sua posizione sia vagliata.