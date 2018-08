Si tuffa dal ponte sul fiume Bacchiglione: l'acqua è bassa, soldato Usa ferito

di Luca Pozza

VICENZA -la scorsa notte per un, di stanza alla, che si è tuffato sul fiume Bacchiglione, all'altezza di Ponte degli Angeli, a ridosso della zona pedonale del centro storico. L'allarme è stato lanciato attorno alle 2 da alcuni passanti e residenti, che hanno richiesto l'intervento di vigili del fuoco e un'ambulanza del Suem 118,Visto il basso livello dell'acqua, inferiore al metro, il soldato è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, al volto, ma ha rischiato di farsi davvero male, visto che si è lanciato da un'altezza di 4-5 metri. Medicato sul posto dagli stessi sanitari, è stato poi affidato alla, a sua volta intervenuta sul posto con una pattuglia. Non è escluso che il giovane soldato, magari dopo una serata trascorsa con gli amici, volesse compiere una bravata, senza sapere che il livello dell'acqua era così basso.