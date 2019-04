Filo spinato nei boschi: guardie a caccia delle trappole per ciclisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORREBELVICINO - Dopo i due preoccupanti episodi delsabato scorso (episodio non denunciato alle forze dell’ordine),: ha chiesto alla sezione provinciale, anche per le festività pasquali, di porre a disposizione delle guardie venatorie per controllare il territorio allo scopo di scovare, rimuovere e denunciare alle forze dell’ordine altri potenziali pericoli.Sabato scorso un ciclista è rimasto lievemente ferito al collo e a una spalla sul monte Enna, mentre una settimana prima, a Cerbaro di Schio, due amici in bicicletta si sono fermati a circa un metro dal filo teso, evitandolo per un soffio.La denuncia è indispensabile per consentire a carabinieri/polizia di avviare le indagini utili a identificare e denunciare i responsabili. Alessandro Stella da presidente della sezione turritana ha condannato gli episodi di Enna e Cerbaro, assicurato che iniziano dei controlli e lanciato l'invito a ciclisti e appassionati di passeggiate in montagna a segnalare e denunciare subito alle forze dell’ordine ritrovamenti di fili di ferro tesi in modo criminale sui sentieri.