Festa di fine anno scolastico con l'estintore: 14enne in ospedale

di Luca Pozza

VICENZA - Non sono mancati anche quest'anno, all'esterno di, i festeggiamenti per la conclusione dell'annata scolastica. In più di qualche caso, soprattutto con i "gavettoni d'acqua", si è un po' ecceduto, ma in un caso, all'esterno dell', in viale Trissino, la situazione è degenerata, al punto che uno studente del primo anno è finito in ospedale e sul posto è arrivata anche la Polizia.Secondo una prima ricostruzione sembra che alcuni studenti abbiano preso dall'interno un estintore e lo abbiano portato fuori dalla scuola. Uno di loro, nel cortile dello stesso istituto, avrebbe poi spruzzato la schiuma contro un compagno di 14 anni che dopo qualche minuto si è sentito male e si è accosciato a terra. Lo stesso ragazzo, che non ha mai perso conoscenza, ha avvisato un familiare che ha immediatamente chiamato il 113 e lo ha poi accompagnato portato in ospedale: qui è stato sottoposto ad una serie di accertamenti che hanno escluso problemi fisici: nel tardo pomeriggio è stato dimesso.La vicenda potrebbe avere uno, soprattutto se il giovane presenterà una denuncia alle forze dell'ordine. L'autore della "bravata" rischia comunque provvedimenti anche a livello scolastico: il preside attende di ascoltare il racconto del 14enne, e di altri suoi compagni che hanno assistito per decidere quali misure adottare.