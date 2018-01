Festa in piazza per 3 mila: due ragazzi in ospedale per abuso di alcol

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -, secondo i dati forniti dalla, hanno partecipato alla festa organizzata in piazza dei Signori per l'arrivo del 2018. Un evento che non ha fatto registrare, garantito per tutta la notte, sino all'alba, da poliziotti, carabinieri e agenti della polizia locale.Due ragazzi ventenni, entrambi di origine straniera e residenti in città, hanno abusato troppo con l'alcol: dopo essersi sentiti male sono stati soccorsi dai sanitari presenti sul posto con l'ambulanza. Tutti e due sono stati poi trasportati al San Bortolo a bordo di altree sottoposti alle cure dei medici: entrambi sono in osservazione ma le loro condizioni non destano preoccupazione.L', riguardante il, oltre che di accendere materiale pirico, è stato rispettato quasi totalmente. Le uniche due eccezioni riguardano altrettanti vicentini che in centro storico a Vicenza sono stati sorpresi dalla polizia locale, mentre accendevano la miccia di grossi petardi: per entrambi è scattata la multa.