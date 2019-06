Caccia grossa ai “furbetti” delle tasse: recuperati 5 milioni di euro

di Roberto Cervellin

VICENZA -di imposte e multe non pagate recuperati inI “furbetti” sono avvisati.A Vicenza evadere le tasse è più difficile che altrove, se è vero che la- effettuata dall'Agenzia delle entrate per conto del Comune - frutta, contro una media nazionale dell'8%. Il risultato? Dal 2013 la lotta all'evasione ha portato nelle casse di palazzo TrissinoNon è finita. Nel 2018 per la sola Ici, ora Imu, sono stati emessiNello stesso anno,è stato recuperato direttamente dal Comune senza la riscossione coattiva.Occhio alle scadenze fiscali, dunque, anche perché in giugno ce n'è una: la, da pagare entro il 17. Chi l'anno scorso non l'ha fatto, ricorda il vicesindacopuò attivare il “ravvedimento operoso”sistemando la posizione con una. In caso contrario, quest'ultima passa aldel dovuto.