Armi e sostanze chimiche: sospetto terrorista espulso dall'Italia

VICENZA - Aveva manifestato in più occasioni uno. Per questo motivo ieri pomeriggio Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento di espulsione, promosso dal Questore di Vicenza, di un sospetto terrorista, Mame Fily Sall, cittadino senegalese di 21 anni, residente nella provincia berica, procedendo all’accompagnamento dell'africano alla frontiera aerea di Malpensa dove è stato imbarcato su un volo diretto al paese di origine.Ilè il frutto del monitoraggio dello straniero attuato nelle settimane precedenti dai poliziotti della Digos della Questura berica, che hanno evidenziato le sue "passioni". Durante l’attività investigativa dei poliziotti, Sall si era reso responsabile di porto ingiustificato di arma, in quanto recatosi in un esercizio pubblico di Schio aveva esibito platealmente un coltello da cucina. In quella occasione avevano proceduto i carabinieri della compagnia di Schio.